Bei 28 Grad durch Koszalin

Koszalin/Schwedt (MOZ) 13 Schwedter Hasen des TSV Blau-Weiß haben sich auf die gut 200 Kilometer lange Strecke zum 15. Stadtlauf in Koszalin nahe Mielno an der Ostsee gemacht. Sie waren von ihren langjährigen Sportfreunden des Leichtathletikvereins TKKF dazu eingeladen worden.

Quadrathlon-Weltmeister Thoralf Berg ließ es sich nicht nehmen, die Strecke zum Laufort in zwei Tagen mit dem Fahrrad zu bewältigen. Die Organisatoren des Stadtlaufes, allen voran TKKF-Präsident Jerzy Krause, empfingen die Oderstädter im Motel "Arkadia" unweit des Zentrums von Koszalin. Auf Einladung der Stadt gab es einen Besuch des modernen Sport- und Freizeitbads "Park Wodny".

Die etwas untypische Laufvorbereitung mit einem sehr heißen Aufguss in der Sauna und Austoben auf fünf Wasserrutschen machte alle hungrig. Bei einem gemeinsamen Abendessen begrüßten Jerzy Krause und Anna Orzel die Gäste aus Schwedt offiziell im Namen des Koszaliner Bürgermeisters.

Übersetzerin war übrigens die in Koszalin aufgewachsene Anna Szulc, die jetzt in Schwedt als Projektantin arbeitet. Burkhardt Burmeister als Organisator der deutschen Delegation bedankte sich auf Polnisch und überbrachte Grüße von Bürgermeister Jürgen Polzehl.

Den nächsten Tag begannen die Lauffreunde bei bestem Maiwetter mit einer zweistündigen Wanderung auf den Gollenberg vor den Toren Koszalins. Mit Anna Orzel und ihrem Sohn ging es zum Aussichtsturm: Über 140 Stufen wurde der 31,5 Meter hohe Turm bestiegen und die herrliche Aussicht zur acht Kilometer entfernten Ostsee genossen.

Nach dem Mittagessen fuhr ein Teil der Lauffreunde in den Küstenort Mielno, um dort am Strand weitere Läufer aus Schwedt und Angermünde zu treffen. Gegen 17 Uhr trafen sich alle auf dem Rathausplatz, wo bei Volksfeststimmung um halb sechs die Meile gestartet wurde. An diesem kurzen schnellen Lauf nahm auch die "Schwedter Häsin" Anne Schön erfolgreich teil und wurde letztlich Dritte.

Eine Stunde später ging es bei immer noch 28 Grad auf die 10-km-Strecke. Auf fünf Runden führte die Strecke bei ständigem Auf und Ab durch die aufgeheizte Stadt. Wie erwartet mischten André Pohlmann, Detlef Bartsch, Burkhardt Burmeister und Thoralf Berg aus Schwedt in der Spitze mit. In der Finalrunde gelang es Berg, auch den bis dahin führenden Koszaliner Bednarz Pawel hinter sich zu lassen - der Schwedter wurde schließlich nur noch vom Sieger Polak Szymon aus Koszalin überholt und erreichte als Gesamtzweiter in 36:29 min das Ziel. Beste Teilnehmerin aus Schwedt wurde Heike Sternkiker in 50:27 min (Zweite ihrer Altersklasse).

Alle Läufer erreichten zufrieden das Ziel und erhielten als Anerkennung eine sehr schön gestaltete Medaille. Insgesamt vier Schwedter Hasen durften aufs Podium: Thoralf Berg, Heike Sternkiker (jeweils 2.), Anne Schön und Burkhardt Burmeister (jeweils 3.). Bei einem herzlichen Abschied bedankten sich die Schwedter für die gute Betreuung und das unvergessliche Erlebnis. Am Sonntag nutzten noch einige Läufer das herrliche Wetter für einen Ostseeausflug.

Der besondere Dank aller Schwedter Teilnehmer galt Burkhardt Burmeister für seine engagierte Vorbereitung und seine erstaunlichen Polnisch-Kenntnisse sowie der Stadt Schwedt für die langjährige finanzielle und organisatorische Unterstützung dieser gelebten Städtefreundschaft zwischen Sportlern. Deshalb freuen sich die "Hasen" schon jetzt, beim diesjährigen Nationalparklauf am 23. September zehn Läufer aus Koszalin in der Oderstadt begrüßen zu dürfen.