Engpass bei der Kripo vorerst beseitigt

Eberswalde (MOZ) Brandserie im Brandenburgischen Viertel, Kellereinbrüche, Motorradlärm, Fahrradspur in Westend, reduzierte Öffnungszeiten der Polizei - für die Eberswalder gibt es etliche Brennpunkte in Sachen Sicherheit. Barnims Polizeichef Jens Starigk nahm am Donnerstag vor dem Parlament zu einigen Stellung.

Es sind viele Zahlen, die Jens Starigk, seit Ende 2016 Leiter der Polizeiinspektion Barnim, den Stadtverordneten zur Kriminalität, zu Verkehrsunfällen und zur Einsatzlage präsentiert. Mitunter liegt Eberswalde im Kreisdurchschnitt, manchmal schneidet die Stadt besser ab, manchmal allerdings auch schlechter. Deutlich schlechter. Erschreckend ist vor allem die "Kriminalitätshäufigkeitszahl", jene Quote, die ausdrückt, wie viele Straftaten auf 100 000 Einwohner kommen. Im Landkreis liegt diese (Stand 2016) bei 7025, im Land Brandenburg bei 7479. In Eberswalde indes erreicht sie einen negativen Spitzenwert von 10 986. Heißt: In Eberswalde ist die Wahrscheinlichkeit innerhalb des Kreises am höchsten, Opfer eines Einbruchs, eines Diebstahls oder von Raub und Gewalt zu werden.

Eine Zahl, die auch aus Sicht der Polizei "sehr unbefriedigend" ist, wie Starigk einräumt. Die Ursachen dafür sieht er unter anderem in den "Brennpunkten in der Stadt", dem Brandenburgischen Viertel etwa. Eberswalde unterscheide sich "massiv in seinem Gefüge von Bernau". Mit einem "Maßnahmepaket" wolle die Polizei gegensteuern, bleibt Starigk jedoch vage. Und prompt haken die Abgeordneten nach. "Was sind das für Maßnahmen, wie wollen Sie die Zahl senken?", erkundigt sich Dietmar Ortel.

Ein Patentrezept gebe es nicht, es seien vielfältige Maßnahmen, die er mit seiner Führungsmannschaft abstimme, so Starigk, der gleichzeitig versichert: Die Statistik sei zweitrangig. Im Vordergrund stehe für ihn das Sicherheitsgefühl der Bürger. Eine Baustelle sei die personelle Ausstattung der Kripo. Krankheitsbedingte Ausfälle und Ruhestand hätten zu einem akuten Engpass geführt. Den habe er Anfang des Jahres durch Umsetzung von Bernau nach Eberswalde beseitigt, erklärt der Polizeichef.

Was erneut Widerspruch provoziert. Der Umzug der Wache nach Südend und die Reduzierung der Öffnungszeiten des Büros im Kreishaus seien nicht der richtige Weg, befindet Götz Herrmann. Starigk widerspricht. Carsten Zinn, der vorab einen ganzen Fragenkatalog an den Inspektionsleiter geschickt hat, legt nach, will wissen, wie etwa der Stand in puncto Brandserie ist. "Wir haben natürlich darauf reagiert und eine Ermittlungsgruppe installiert." Aus "ermittlungstaktischen Gründen" könne er aber jetzt nicht mehr dazu sagen, so der Mann in Uniform. Das Problem mit Bikern auf dem Marktplatz sei ihm neu. Und für Schallmessungen habe der Barnim nicht die Technik. Was in den Ohren manches Abgeordneten nach Bankrotterklärung klingt. "Unglaublich", zeigt sich Zinn hinterher beinahe fassungslos.