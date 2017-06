Ratternde Technik in Aktion

artikel-ansicht/dg/0/

Einige von ihnen öffnen zum Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag ihre Türen, um Besucher in die Kunst des Müllerhandwerks einzuweihen. Dass die Liebe zu einem solchen Bauwerk so weit geht, ein verschwundenes Denkmal wieder aufzubauen, beweisen die Mühlenfreunden in Greiffenberg. Hier kehrt die Technik auf dem Berg vor dem Städtchen Stück für Stück und mit großem Engagement zurück. Der Mühlentag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst auf dem Mühlberg. Ab 11 Uhr startet das Besucherprogramm mit einer Versteigerung um 14 Uhr. Am Nachmittag spielt das Saxophonduett Sax Two. Neu ist dieses Jahr die Übertragungstechnik für den Antrieb vom Motor zum Mahlgang. Letzterer soll dieses Jahr installiert werden, um im Herbst das erste Schrot mahlen zu können. Der Dieselmotor wird sein fröhliches Tuckern erklingen lassen. Und auch der Blick in die Landschaft bleibt ein prägender Eindruck.

Kein Mehl entsteht in Geesow. Dafür wird hier an der Salvey-Mühle 3 das alte Holzsägegatter angeworfen. Zum Tag der offenen Tür rattert die historische Mühlentechnik. In Betrieb genommen wird der Backofen. Gäste erleben Livemusik.

Auch in Casekow beginnt der Mühlentag mit einem Gottesdienst um 11 Uhr. Rund um die elektrisch betriebene Walzmühle startet anschließend ein Fest. Dabei bekommt die historische Technik im Museum mobile Unterstützung durch alte Traktoren. Besitzer altbekannter Marken oder auch Eigenbauten sind aufgerufen, mit ihren Vehikeln nach Casekow zu fahren. Für Kinder gibt es ein besonderes Programm an diesem Tag.

Nur wenige Kilometer weiter steht eine der wenigen noch erhaltenen Bockwindmühlen der Region. Ab 14 Uhr können Besucher in Luckow das hölzerne Denkmal alter Handwerkstechnik besichtigen.

Schon seit Jahrhunderten dreht sich das Mühlrad in Boitzenburg. Das Museum in der Wassermühle Boitzenburg veranstaltet von 10 bis 17 Uhr ein buntes Treiben für die ganze Familie. Ganztägig gibt es Vorführungen des traditionellen Müllerhandwerks und des historischen dörflichen Leben mit Getreidedrusch, Hufschmied und Holzschnitzarbeiten. Waschfrauen zeigen, wie die Kleidung der Müller früher gereinigt wurde. Um 10 und 14 Uhr tritt die Laientheatergruppe "Die Mühlengeister" mit ihrem Märchenstück in der benachbarten Klosterruine auf.

Die im 18. Jahrhundert erbaute Wassermühle Gollmitz zeigt nicht nur Technik, sondern auch einen kleinen Regional- und Gartenmarkt. Das vollständig restaurierte Haus verfügt über eine Schauanlage. Auf Besucher wartet zwischen 10 und 16 Uhr frisches Brot aus dem mühleneigenen Backofen und ein Musikprogramm.

Nicht mehr in Betrieb ist die Wassermühle in Werbelow. Das vierstöckige Gebäude besitzt aber noch eine sehenswerte Transmissionsanlage.

