Nun doch siebte Klasse in Neutrebbin

Neutrebbin (MOZ) In etlichen Elternhäusern im nördlichen Oderbruch ist die Freude groß: Das Staatliche Schulamt hat die Einrichtung einer siebten Klasse an der Oderbruch-Oberschule genehmigt. Darüber informierte die Landtagsabgeordnete Simona Koß (SPD) am Freitag nach einer Besprechung im Schulamt. Zuvor hatte Neutrebbins Schulleiterin Doreen Kind dort ein Gespräch. Am späten Freitagnachmittag wurde diese Information auch vom Pressesprecher des Bildungsministeriums bestätigt. Wichtiger Grund für die Entscheidung sei die gute Prognose für die Einrichtung in den Folgejahren, so der Sprecher.