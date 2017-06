Von Stadtführung bis Kochevent

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) "Für ein lebenswertes Brandenburg - solidarisch - mitbestimmend - aktiv" - unter diesem Motto findet die am 13. Juni beginnende 24. Brandenburgische Seniorenwoche statt. Auch Bad Freienwalde rückt seine älteren Mitmenschen in dieser Woche stärker in den Mittelpunkt. Die Bad Freienwalde Tourismus GmbH und Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos) laden dazu vom 13. bis 15. Juni zu verschiedenen Veranstaltungen ein.

Eröffnet wird der Veranstaltungsreigen am 13. Juni, 13 Uhr, mit einem Gesprächsnachmittag bei Kaffee und Kuchen im Restaurant "Olivo". In diesem Rahmen ist ein Referat vorgesehen, das sich einem wichtigen Thema widmet: "Selbstbestimmendes Leben im Alter". Bürgermeister Ralf Lehmann will danach mit den Senioren ins Gespräch kommen, um zu erfahren, wie sich Bad Freienwalder Senioren die Kurstadt vorstellen. Dazu soll es eine Ideenbox geben, die am 15. Juni ausgewertet werden soll. Besonders engagierte Senioren will die Stadt an diesem Tag ehren.

Zu einem informativen Spaziergang sind ältere Mitbürger am 14. Juni (Treffpunkt 9 Uhr am Rathaus) eingeladen. Dann wird Rainer Texdorf, stellvertretender Bürgermeister, die Teilnehmer durch die Stadt führen und ihnen beendete, aktuelle und geplante Bauvorhaben im Stadtkern erläutern.

Zum Abschluss der Woche kommen die Senioren auf den Geschmack - auf gemeinsames Kochen. Am 15. Juni ist ab 9 Uhr unter dem Motto "Von der Kartoffel zu Quinoa" ein Generationskochen im Innenhof der Fachklinik und Moorbad Freienwalde geplant. Damit soll älteren Menschen die Lust auf unbekannte Lebensmittel geweckt werden, erläuterte Andreas Hensel, Geschäftsführer der Bad Freienwalde Tourismus GmbH, am Mittwoch im Bildungsausschuss. Und andersherum könnten Jugendliche von den traditionellen Kochkünsten Älterer lernen. Musikalische Würze wird ein Jazzpianist der Kreismusikschule Märkisch-Oderland in den Nachmittag bringen.

Eintrittskarten für zehn Euro für alle drei Veranstaltungstage gibt es vom 7. bis 11. Juni in der Tourist-Information, Uchtenhagenstraße 3, geöffnet von 9 bis 18 Uhr, Sa, So und feiertags von 10 bis 15 Uhr. Kartenreservierung unter 03344 150890 oder über www.bad-freienwalde.de.