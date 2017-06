Neuenhagenerin ist Landessiegerin

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Lea-Sophie Großlau aus Neuenhagen hat in dieser Woche in der Ulrich-von-Hutten-Buchhandlung in Frankfurt (Oder) den diesjährigen Brandenburger Regionalentscheid im Vorlesewettbewerb der Förderschulen gewonnen. Sie ist Schülerin der Clara-Zetkin-Schule in Strausberg. Rund ein Dutzend Schulen hatten landesweit ihre Sieger gekürt. Zum Regionalausscheid waren neben der Neuenhagenerin noch die Schulbesten der Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule in Brandenburg (Havel) sowie der "Schule am Waldblick" aus Mahlow (Teltow-Fläming) gekommen. Lea-Sophie konnte ihre Konkurrenten Vanessa Bölk aus Brandenburg und Leif Schierer aus Mahlow auf die Plätze verweisen. Sie habe mit der klarsten Stimme und der besten Betonung aus "Timmy in Schwierigkeiten" als bekanntes Werk und dem unbekannten "Knietzsche und das Hosentaschenorakel" gelesen, so Buchhändler Falko Micklich als Ausrichter. Das unbekannte Buch gab es am Ende als Geschenk .