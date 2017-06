Brückenschlag in die Kindheit

artikel-ansicht/dg/0/

Chorin (MOZ) Heute befindet sich auf dem Grundstück der ehemaligen Schule in Sandkrug das Gemeindehaus. Schon lange lernen dort keine Schüler mehr. Dennoch begegnen sich die einstigen Eleven in Sandkrug in regelmäßigen Abständen. Am 22. Juli steht das vierte Schultreffen bevor.

Seit 49 Jahren existiert die kleine Schule in Sandkrug nicht mehr. Bis zur Auflösung im Jahr 1968 haben viele Kinder aus Sandkrug, aber auch aus Neuehütte, die Einrichtung in dem kleinen Choriner Ortsteil besucht. Eine von ihnen ist Karin Schümann. Die 72-Jährige ist in Sandkrug aufgewachsen und lebt dort bis heute - zumindest an den Wochenenden. In der Woche sind sie und ihr Mann Eberhard meist in dem Berliner Haus anzutreffen.

Mit viel Engagement stellt sie nun das vierte Schultreffen auf die Beine. Am 22. Juli ist es so weit. Etwa 40 ehemalige Schülerinnen und Schüler haben bereits bestätigt, zu kommen. Bis zum 11. Juni will Karin Schümann Nachzüglern für eine Anmeldung noch Zeit geben und hofft, dass viele weitere nun in der Zeitung auf die Zusammenkunft aufmerksam werden.

Es war 1951 - da wurde Karin Schümann als kleines, blondes Mädchen eingeschult. Nur sechs Mitschüler hatte sie damals. In einer Großstadt-Schule undenkbar. "Die Konkurrenz war nicht so groß, bei so wenigen Schülern", sagt Karin Schümann. Nur vier Jahrgänge hätte es in der Schule gegeben. Die meisten der Schüler haben nach der achten Klasse eine Ausbildung in den umliegenden Ortschaften begonnen, erinnert sich die 72-Jährige.

Karin Schümann selbst ist auf ein Internat nach Joachimsthal gegangen, wo sie bis zur zehnten Klasse blieb. "Die Verbindung nach Eberswalde war nicht so gut", begründet Schümann ihre Wahl. Sie habe eine "schöne" Schulzeit gehabt. "Ich bin gern zur Schule gegangen", sagt sie. Der Unterricht sei freier gestaltet gewesen, als sie das heute kenne. Es hätte natürlich auch einen Lehrplan gegeben, aber der sei nicht immer so genau genommen worden. Wenn es im Sommer heiß war, entschied die Lehrerin gern mal, im Sportunterricht mit den Schülern an den See oder in den Wald zu fahren. "Dabei haben wir ja auch etwas gelernt", sagt Karin Schümann. Im Winter ging es zum Schlittenfahren.

Besonders ist der Seniorin in Erinnerung geblieben, dass weit weniger Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen gemacht wurden. "Man hat sich auch mal nach der Schüle geprügelt", sagt Schümann lachend. Dass sie ein Mädchen unter sechs Jungs war, hätte dabei keine Rolle gespielt. "Meist hat dann am Ende einer geheult - entweder ich oder einen von den Jungs", so Karin Schümann.

Erinnerungen teilen, das genieße Karin Schümann an den Schultreffen. "Jeder hat andere Erinnerungen", sagt sie. Bisher war die Organisation ein Selbstläufer. Über Telefonketten seien bei den vergangenen Treffen etwa 90 Personen zusammengekommen. Einige ehemalige Mitschüler leben auch noch in Sandkrug. Sie werden von Karin Schümann persönlich eingeladen.

Anmeldungen würde die 72-Jährige gern in den kommenden Tagen zusammengetragen haben, um in der Sandkruger Gaststätte Mühlenhaus zu 14.30 Uhr reservieren zu können. Wer noch teilnehmen möchte, kann Karin Schümann einfach auf den Anrufbeantworter sprechen: Tel. 033366 445.