Provisorium dauert drei Jahre

artikel-ansicht/dg/0/

Biesenthal (MOZ) Die Freie Naturschule soll ihr erstes Domizil in der Grünstraße 11 bekommen. Auf dem Grundstück in der Stadtmitte von Biesenthal befindet sich ein Bungalow, für den der Trägerverein Verein "wild frei grün" jetzt eine Nutzungsänderung beantragt hat. Er will in dem Gebäude die Schule für etwa drei Jahre unterbringen. Der Zeitraum sei bewusst so gewählt, damit er die Anerkennung als Schulträger bekomme, erklärte Andreas Krone (Bündnis 90/Die Grünen). Private Schulen erhalten in den ersten drei Jahren keine staatliche Unterstützung, sondern müssen sich selbst finanzieren.