New York (dpa) Die Niederlande, Polen, die Elfenbeinküste, Äquatorialguinea, Kuwait und Peru haben künftig einen nicht-ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Die 193 Staaten zählende UN-Vollversammlung stimmte am Freitag in New York für die neue Zusammensetzung. Die Niederlande treten am 1. Januar 2018 für ein Jahr bei, die weiteren fünf Länder erhalten zum selben Termin einen Sitz für zwei Jahre bis Ende 2019. Ägypten, Italien, Japan, der Senegal, die Ukraine und Uruguay scheiden dann aus.