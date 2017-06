Hallo Trecker-Fahrer und -Freunde, Hobbybastler und Schrauber!

artikel-ansicht/dg/0/

Trechwitz (MZV) Dieses Jahr ist es wieder soweit, am Sonntag, den 03.09.2017 startet das Treckertreffen Trechwitz zum 15. Mal! Für eine gelungene Veranstaltung brauchen wir euch! Euch, die ihr noch Zeit und Lust habt, bis zum ersten Septemberwochenende einen Traktor, Marke Eigenbau, zusammen zu schrauben oder einen Oldtimer-Traktor auf Vordermann zu bringen, um sich dann auf unserem Geschicklichkeit- und Schnelligkeitsparcour zu präsentieren. Für ein buntes und familienfreundliches Rahmenprogramm ist gesorgt. Dieses Jahr bieten wir auch Platz für alle, die ihren liebsten Oltimertraktor oder ihr altes Nutzfahrzeug "nur" ausstellen wollen. Bereits ab Freitag ist die Anreise möglich und es stehen Campingplätze in ausreichender Zahl zur Verfügung. Am Samstagabend findet unser traditioneller Trecker-Ball statt, eine Party für Jung und Alt. Am Sonntagmorgen bieten wir allen Campern nach einer langen Partynacht ein stärkendes Frühstück für die am Nachmittag beginnenden Wettkämpfe! Außerdem erhält jeder Teilnehmer ein Erinnerungsgeschenk und hat natürlich die Chance auf den Sieg und den dazugehörigen Pokal in seiner Starterklasse! Wir freuen uns auf eure zahlreiche Teilnahme! Für Rückfragen, findet Ihr die Kontaktdaten unserer Verantwortlichen, auf unserer Internetseite www.fjvt.de