Vorfreude aufs 54. Havelfest

Brandenburg (MZV) Das Havelfest bleibt das größte Stadtfest in Brandenburg an der Havel und kommt in seiner 54. Auflage wieder etwas namhafter daher. Auf der Bühne eröffnen den Star-Reigen am Festfreitag Michael Patrick Kelly und Gregor Meyle, wofür die Stadtwerke schon über 3.000 Eintrittskarten verkaufen konnten. Ansonsten bleibt der Festzutritt kostenfrei, auch wenn Sonntag am Heine-Ufer Dirk Michaelis (13:15) und Geschwister Hofmann (14:30) auftreten - vor der traditionellen Maskottchenparade (16:15), "Deine Prinzessinnen" (16:45) und dem Abschlusskonzert mit den Brandenburger Symphonikern (19:30). Auf der Bühne am Düker sorgen Freitag die Band Silverwings für Musik, Samstag die Märkischen Schallmeien und das Rock'n'Roll-Orchester für Stimmung, wie auch Sonntagvormittag der ShantychorAuf der Bühne am Salzhofufer findet wie gewohnt Freitag um 16:00 Uhr die Festeröffnung statt sowie Samstagnacht die Wahl der Havelkönigin samt Feuerwerk und Sonntag das Entenrennen. Musik steuern u. a. Linda Hesse (Sa., 20:00) und Hot Banditoz (Sa., 22.45 Uhr) bei. Ins Stadtzentrum locken Händler und Schausteller; Speisen und Getränke gibt's im ganzen Festrevier.