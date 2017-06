Große Mehrheit für "Ranking"-Liste

artikel-ansicht/dg/0/

Michael Pflug wollte das Ruder noch herumdrehen. In der Bürgerfragestunde meldete sich der Werneuchener zu Wort und sparte nicht mit Kritik an der Liste. Sie sei nicht, wie versprochen, seit der Beratung in den zuständigen Ausschüssen überarbeitet worden. Die Straßenlängen stimmten teilweise nicht, es gebe Additionsfehler und der Hirschfelder Weg (ab Kreuzung) sei auch nicht aus der Liste entfernt worden. Zudem, so der Anlieger des Ahornweges in Werneuchen Ost, hätten die Einwohner das Gefühl, dass sie mit ihren Fragen und Hinweisen nur "lästig und unerwünscht" sind. "Wenn Sie die Liste beschließen, entscheiden Sie über ein Privatvermögen von mehr als neun Millionen Euro", versuchte Pflug den Stadtverordneten ins Gewissen zu reden. Diese Summe an Beiträgen, so hatte der Werneuchener ausgerechnet, würde auf die Grundstückseigentümer zukommen, wenn alle Sandpisten ausgebaut würden.

Bürgermeister Burkhard Horn antwortete auf die Vorwürfe. Zuvor hatte er allerdings der Fraktion WIW/WpS die Möglichkeit eingeräumt, sich zu äußern. Doch diese verzichtete. Die Ranking-Liste war mit maßgeblicher Unterstützung der Fraktion entstanden. "Ich teile die Einschätzung zu den Fehlern nicht", betonte der Verwaltungschef. Darüber hinaus sei der Beschlusstext klar formuliert, der Anhang nur eine "Hilfe für die Entscheidung". Bei der Liste handele es sich lediglich um Arbeitsmaterial, das gesetzlich nicht vorgeschrieben sei, so der Linken-Politiker.

Schließlich nahm Sebastian Gellert (WIW/WpS) doch noch Stellung zur Liste. Sie werde sich organisch fortschreiben, vor allem mit der Entwicklung neuer Wohngebiete, erklärte der Stadtverordnete.

Als der betreffende Tagesordnungspunkt aufgerufen wurde, blieb eine weitere Diskussion zum Thema aus. 13 Stadtverordnete stimmten mit Ja, lediglich Angelika Adam lehnte die Beschlussvorlage ab. Karsten Dahme (beide Linke) enthielt sich der Stimme.

Die "Ranking"-Liste ist nach drei Grundsätzen anzuwenden. Wenn die Zusammenfassung von mehreren Straßenzügen aus bautechnischen Gründen geboten ist, kann bis zu fünf Plätze von der Liste abgewichen werden. Straßen, die kürzer als 80 Meter sind, dürfen aus wirtschaftlichen Gründen unabhängig von der Reihenfolge in angrenzende Baumaßnahmen einbezogen werden. Ferner sind die Parameter für die Liste jährlich zu aktualisieren. Die Festlegung der Maßnahmen nach der Ranking-Liste erfolgt immer für vier Jahre im Voraus.

Im kommenden Jahr soll mit der Entwässerung in Richtung Stienitz begonnen werden, 2019 wird dann der Erlenweg ausgebaut. Das Bahnhofsumfeld ist dann 2020 dran, ein Jahr später folgt der Tiefenseer Weg in Stienitzaue.