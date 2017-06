Drogen und Diebesgut entdeckt

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Durch einen Mieter eines Mehrfamilienhauses in der Erich-Mühsam-Straße wurde die Polizei am Donnerstag auf einen eventuellen Drogenverstoß aufmerksam gemacht. Nach Angaben des Melders konsumierte der Anwohner wohl gerade Cannabis. Gegen 22 Uhr kam der Anruf. Daraufhin suchten Polizeibeamte die entsprechende Wohnung auf.Bereits beim Öffnen der Tür, wehte den Beamten der cannabistypische Geruch entgegen, heißt es im Bericht der Polizei. Daraufhin betraten sie die Wohnung des 28-jährigen Mieters, der gerade Besuch hatte. 200 Gramm Cannabis entdeckte die Polizei, aber auch diverse Gegenstände, die zur Fahndung ausgeschrieben waren und offenbar aus Straftaten stammten. Dabei handelt es sich um Werkzeuge, Personaldokumente und Unterhaltungstechnik. Die Wohnung wurde daraufhin vollständig durchsucht. Die Beweismittel wurden beschlagnahmt. Die Prüfungen der Kripo dauern an.