Triller fordert Stopp der Mieterhöhungen

Eberswalde (MOZ) Erst ein offener Brief an den Bürgermeister, jetzt ein öffentliches Statement vor dem Parlament. Albrecht Triller gibt in Sachen Mieterhöhungen bei der städtischen Gesellschaft WHG nicht auf, bleibt hartnäckig. Am Donnerstagabend erinnerte er die Stadtverordneten an ihre Verantwortung als Gesellschafter.