Demonstration auf dem Fahrrad

Es gehe vor allem darum, eine Geschwindigkeitsbegrenzung für die Landesstraße 200 durchzusetzen, "bis der Radweg fertig gebaut ist", erklärte der Stadtverordnete.

Treffpunkt für die Fahrraddemonstration ist um 9 Uhr am Amtsgebäude in der Plottkeallee. Dort nehmen die Biesenthaler Demonstranten die Teilnehmer der ADFC-Sternfahrt in Empfang, bei der Radfahrer aus ganz Deutschland auf 19 Routen aus dem Berliner Stadtgebiet und dem Umland zum Großen Stern in Berlin radeln. Eine Tour davon führt vom polnischen Szczecin über Eberswalde, Biesenthal und Bernau in die Hauptstadt. Deren Teilnehmer werden in Biesenthal einen kurzen Stopp einlegen. Ursprünglich war der Halt am Bahnhof geplant, nun findet er am Amtsgebäude an der Plottkeallee statt. Die Biesenthaler wollen sich den ADFC-Sternfahrern anschließen und mit ihnen gemeinsam bis Rüdnitz radeln.