"Auf Wiedersehen, Schwedt!"

Schwedt (MOZ) Christen aus Südafrika besuchten ihre Partnergemeinde in Schwedt und nahmen mit den Gastgebern an den Feierlichkeiten zum 500. Jahrestag der Reformation teil. Am Ende des Besuchs stellten sie fest: "Die Deutschen sind stolz auf ihr Land. Sie haben allen Grund dazu."

Herzlicher Abschied: Gäste aus der südafrikanischen Partnergemeinde der evangelischen Kirche in Schwedt trafen sich am Donnerstag Abend mit ihren Gastgebern zum Gottesdienst und um zu feiern. Am Freitagmorgen reisten sie nach Hause © MOZ

Beim ersten Besuch der Schwedter in ihrer Partnergemeinde in Südafrika im Jahr 2010 hatten die Gastgeber den Wunsch, ja eigentlich mehr die Sehnsucht ausgesprochen, zu den Reformationsfeierlichkeiten in Deutschland dabei sein zu können. Seit einem Jahr haben die Schwedter den Besuch geplant. Am 23. Mai begrüßten sie ihre Freunde im Gemeindezentrum Berkholzer Allee. Es wurde gegrillt und gesungen. Die Südafrikaner lernten Schwedt, Berlin, Wittenberg und das uckermärkische Dorfleben kennen.

Am 24. Mai reisten die Besucher zum Deutschen Evangelischen Kirchentag nach Berlin. Tief beeindruckt und begeistert hörten sie, wie der Nachfolger von Desmond Tutu, der Erzbischof von Kapstadt, Thabo Makgoba, mitreißend über Liebe und die Vision predigte, dass alle Menschen friedlich miteinander unter einem Dach leben können.

Gerald Tlhale aus dem Johannesburger Township Soweto sagte am Ende des Besuchs in Schwedt: "Wir haben hier gelernt, dass der Frieden in der Welt von solchen Partnerschaften wie der unseren profitiert, von der friedlichen Zusammenarbeit von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Rasse, Hautfarbe und Zunge. Wenn wir unsere Ideen teilen, unser Wissen, unseren Glauben. Wenn wir uns es bewusst machen, können wir alle unter einem Dach friedlich zusammenleben."

Petrus Taele stammt ebenfalls aus Soweto. Er ist überzeugt, dass die Partnerschaft nicht nur "unsere Kirche, sondern auch das soziale, ja alle Bereiche unseres Lebens umfasst und bereichert". So viele grundsätzliche Unterschiede gebe es gar nicht zwischen Deutschland und Südafrika. Außerdem viele historische Schnittstellen zwischen beiden Ländern. Die Deutschen seien stolz auf ihr Land. Zu Recht. Das Land sei sehr sauber, die Infrastruktur aus südafrikanischer Sicht hervorragend. Die Wirtschaft blühe, der Wohlstand wachse. "Wir haben hier das Leben in Familien, Kindergarten und Schule kennen- und schätzen gelernt. Die Deutschen haben uns voller Liebe willkommen geheißen, ohne auf unsere Hautfarbe zu achten. Wir haben neue Freunde gefunden und sagen unseren Gastgebern in Schwedt ganz herzlich: Dankeschön. Wir möchten diese Partnerschaft sehr gern fortsetzen."

Petrus Taele ist zuhause gefragt worden, warum er in die deutsche Provinz reist. Er habe den Fragestellern entgegnet: "Wir leben doch alle, auf der ganzen Welt, in der Provinz. Dort schlägt das Herz eines Landes, dort pulsiert das wahre Leben."

Frühestens 2019 oder 2020, so die Schwedter Pfarrerin Christa Zepke, werde es einen Gegenbesuch im rund 10000 Kilometer entfernten Südafrika geben. Natürlich kennt und akzeptiert sie das Argument, dass der ökologische Fußabdruck, den solche Fernreisen hinterlassen, nicht unproblematisch ist, es auch Hilfebedürftige vor der eigenen Haustür gibt. "Eine Weltanschauung kann man aber nur haben, wenn man sich die Welt anschaut. Afrika ist der Kontinent, der am meisten verloren zu gehen droht. Menschen engagieren sich dafür ganz anders, wenn sie lebendige Gesichter vor Augen, wenn sie wissen, mit wem sie es zu tun haben."

Was nehmen die Schwedter aus dieser Partnerschaft mit? "Wir lernen voneinander. Wir lernen sehr viel über ihr diakonisches Engagement. Sie zeigen sich davon beeindruckt, wie wir im Team arbeiten. Für viele Menschen auf den Dörfern ist der Kontakt mit unserer Partnergemeinde zudem der erste Kontakt mit Menschen schwarzer Hautfarbe."

Am Donnerstagabend beteten die Schwedter und ihre Gäste zum Abschied ein vorerst letztes Mal gemeinsam, redeten, sangen und feierten, tranken und schmausten. Am Freitagmorgen starteten die Besucher nach Südafrika. Aufgeladen mit vielen neuen Ideen und Eindrücken und dem Gefühl, Menschen begegnet zu sein, mit denen sie in dieser Welt friedlich unter einem Dach zusammenleben können.