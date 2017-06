Konzerte zum Pfingstfest

artikel-ansicht/dg/0/

Chorin (MOZ) Sie wurde mit dem Sonderpreis für Kulturfeste im Land Brandenburg für Solisten ausgezeichnet. Am Sonntag kommt Neža Torkar (Akkordeon) zum Kapellenkonzert ins Kloster Chorin. Beginn ist 16 Uhr. Der Eintritt kostet zehn, ermäßigt acht Euro. Am Pfingstmontag zeigen Fabienne Buchmuller und Sophia Marie Garbe in der Stüler Kirche in Brodowin ein Doppel am Violoncello. Beginnt ist 17 Uhr, der Eintritt ist frei.