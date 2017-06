Menzer Schüler feiern Sportfest

artikel-ansicht/dg/0/

Menz (GZ) Ganz im Zeichen des Sports stand der Freitagvormittag in der Menzer Fontaneschule. Es war Zeit für das jährliche Sportfest. In den Disziplinen 60-Meter-Lauf, Weitsprung und Ballwurf maßen sich die Kinder. Dabei waren nicht nur die erste bis sechste Klasse am Start, sondern auch die Vorschulgruppe der Kita "Henriettes Schneckenhäuschen" machte mit. Bei Zeitnahme der Läufe und Messen der geworfenen beziehungsweise gesprungenen Weiten wurde das Lehrerteam wie in den Vorjahren von Azubis der Europäischen Sportakademie unterstützt. Eine Hüpfburg und eine Minisoccer-Anlage steuerte der Kreissportbund bei. Aber auch beim Tischtennis und Aerobic konnten sich die Jungen und Mädchen abseits des Wettbewerbs fit halten.