Wo die wilden Wiesen wachsen

Hecken und Sträucher, Baumreihen und Obstalleen - was da in Brodowin an landwirtschaftlich genutzten Flächen wild vor sich hinwächst, ist nicht etwa ein Zeichen von nachlässigen Bauern. Diese von der Landwirtschaft bewusst ausgenommenen sogenannten Saumbiotope sind Naturschutzmaßnahmen.

Im Gebiet des Ökodorfbetriebs Brodowin sind sie in den Jahren 2000 bis 2008 im Rahmen eines Projekts mit dem umfangreichen Namen "Naturschutzfachliche Optimierung des großflächigen Ökolandbaus am Beispiel des Demeterbetriebes Ökodorf Brodowin" entstanden, um den Artenreichtum zu fördern. "Betriebliche Naturschutzpläne" bezeichnet Martin Flade, Referatsleiter der Naturparke Nord in der Abteilung Großschutzgebiete im Landesumweltamt, so etwas. Auch im ökologischen Landbau, zu dem eine Vielzahl von Ansätzen zum Erhalt der Flora und Faune gehören, gebe es Konflikte zwischen dem "durchrationalisierten" Anbau und Naturschutzzielen, erklärt Martin Flade, der Mitglied des Ökodorfvereins Brodowin ist. Fehlender Wechsel der Fruchtfolge, Mahd und Unkrautbekämpfung verhindern ein Wachstum von Blühstreifen.

Gemeinsam mit Peter Krentz, einem der Geschäftsführer des Brodowiner Demeterbetriebs, durchstreift Flade das fast schulterhohe Getreide. Nahtlos geht der Roggen hier in eine abgelegene "Kuhbadwiese" am Südwestufer des Parsteiner Sees über. Ein Weg führt hier nicht hin. Es geht querfeldein. Deshalb ist diese Terrasse, die noch vor 700 Jahren vom See geflutet war, gut gelegen. Hier ist eine Ruhefläche entstanden, die die meiste Zeit des Jahres sich selbst überlassen wird.

"Büsche und Hecken werden kurzgehalten, damit diese Fläche überhaupt entstehen kann", erklärt Peter Krentz. Die Landwirte lassen ihre Rinder die Fläche einmal im Jahr kurzfressen - daher der Name "Kuhbadwiese". Im Winter gibt es einen Pflegeschnitt, kein Dünger, keine Saat.

Alle Pflanzen wachsen entsprechend der Samenbank im Boden. Im kniehohen Gras entdecken Experten wie Martin Flade etliche Pflanzenarten. Noch nicht alle stehen in Blüte. In wenigen Wochen, verspricht er, verzaubern Feldränder dank Kornblumen und Klatschmohn wieder mit ihrem Farbenspiel.

Zurück zur "Kuhbadwiese": Heimische Orchideen wie das Mannsknabenkraut, gelbe Frühlingsschlüsselblumen, steifblättriges Knabenkraut, Kohldistel - viele sind selten geworden. "Hier kommen noch locker 50 verschiedene Arten auf einen Quadratmeter", sagt Martin Flade. Auf einem normalen Rasen sind es auf der gleichen Fläche vielleicht sechs. Hinzu kommen Tiere wie Feldhase, Widderchen, Hummeln, Wildbienen, Spinnen, Tagfalter und Heuschrecken. Wie vielfältig die Vogelwelt ist, kann an einem Acker weiter östlich beobachtet werden: Goldammer, Braunkehlchen, aber auch Fledermäuse, die die hohe Insektendichte schätzen, leben dort. Abwechselnde Landschaften mit niedrigen und hohen Abschnitten, die zwischen einem Monat und sieben Wochen unberührt bleiben, sind optimal, um Tier- und Pflanzenarten Raum zu geben. "Wir versuchen den eintönigen Anbau zu durchbrechen", so Martin Flade.

"Wichtig ist Kontinuität der Maßnahmen über mehrere Jahre", sagt Peter Krentz. Die Erfolge werden einmal jährlich durch einen Biologen nachgewiesen, am Ende spiele aber Überzeugung eine Rolle. Insgesamt 1300 Hektar, das entspricht etwa drei bis vier Prozent, hat der Ökobetrieb auf diese Art der Natur überlassen. 17 weitere mit dem Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin kooperierende Betriebe - etwa in Temmen, Wilmersdorf oder Kerkow -haben ähnliche Ziele formuliert.

Krentz und Flade verstehen, dass es nicht jedem Landwirt möglich ist, solche Flächen anzulegen. Nicht nur, dass sie pflegeintensiv sind, sie kosten vor allem Geld. Als Teil des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin erhält Brodowin einen Förderzuschuss vom Reservat. Die geringen Gelder vom Land sind für Landwirte nicht attraktiv genug.