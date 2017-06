Süße Abkühlung beim Schulfest

artikel-ansicht/dg/0/

Friedland (MOZ) An Manfred Blaschkes Eiswagen bildete sich am Freitag eine richtige Warteschlange. Der gelbe Bulli bot beim Schulfest in Friedland wegen der sommerlichen Temperatur eine willkommene Erfrischung. Schule und Hort hatten auf dem Schulhof mehrere Spielstationen aufgebaut, aus den Boxen ertönte schmissige Popmusik. Die Schülerinnen Celina Prestin und Lucie-Marie Knöfel bemalten weiße Steine in den Farben der Marienkäfer. Währenddessen trabte das Pony Prinz der Niewischer Familie Fischer mit Kindern auf dem Rücken jeweils eine Runde um das Schulgebäude. In der Turnhalle gab es eine Premiere zu bestaunen: Aus Turnbänken hatten die Lehrer eine richtige Kegelbahn aufgebaut. Nadine Wehrsig, Mutter der Fünftklässlerin Emma und des Erstklässlers Oskar beaufsichtigte die Bahn, stellte geduldig die Kegel wieder auf, währen Horterzieherin Jenny Mahr die Statistik führte. "Die Kegelbahn in der Turnhalle ist eine neue Idee. Wir bieten damit ein Angebot ohne Sonnenbestrahlung an", so Schulleiterin Elke Lange. Das Schulfest am Freitag vor Pfingsten habe seit der Umwidmung der einstigen Gesamtschule zur Grundschule im Jahr 2003 Tradition.