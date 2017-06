Unternehmer befürchten Mehrkosten durch Tempo 30

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Wirtschaftsverbände und Oranienburger Unternehmer lehnen die geplante Einführung von Tempo 30 in der Oranienburger Innenstadt strikt ab. "Wir fühlen uns hintergangen", sagt Philipp Gall, Leiter des IHK-Regionalcenters, zum Beschluss der Stadtverordneten. Die hatten am Montag den einjährigen Testlauf für ein Tempolimit beschlossen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1578655/

"Uns hat ein Sturm der Entrüstung erreicht", sagte Klaus-Peter Fischer in seiner Funktion als Vorsitzender des Mittelstandsverbands Oberhavel (MVO) am Freitag auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz bei der IHK in der Breiten Straße. Unternehmer würden über Konsequenzen nachdenken und künftig lieber schnell nach Berlin fahren, "als mit 30 durch Oranienburg zu gurken", sagte Philipp Gall. Er habe unzählige Anrufe von IHK-Mitgliedern erhalten, die massiv gegen das Tempolimit protestierten. "Das trifft flächendeckend sehr viele Gewerbe", so Gall. Unternehmen befürchteten höhere Ausgaben durch Zeitverlust.

Die Firma Peter Tief-Hoch erwarte eine Kostensteigerung von 30 bis 40 Prozent pro Baustelle, weil wegen der verlängerten Anfahrtszeiten mehr Lkw zu den Baustellen geschickt werden müssten, erklärte Gall. Auch Christian Lambeck, Wirtschaftsjunior und Geschäftsführer von Knabe Gebäudereinigung in der Willy-Brandt-Straße, befürchtet, dass seine Fahrzeuge künftig länger unterwegs seien und Mitarbeiter deshalb mehr Dienststunden berechnen. "Wer bezahlt uns das?", fragte Lambeck.

Gall versuchte, die für die geplante Tempodrosselung angeführten Begründungen zu entkräften. Zum erhofften Emissionsschutz sagte er, es sei besser im fünften Gang 50 km/h zu fahren als im dritten Gang 30 km/h. Wenn die Durchschnittsgeschwindigkeit 27,6 km/h in der Innenstadt betrage, bedeute dies, dass die Spitzengeschwindigkeiten deutlich über Tempo 30 lägen. Busse seien zwar mit einem noch niedrigeren Durchschnittstempo unterwegs, seien aber indirekt betroffen, wenn der Verkehr insgesamt langsamer fließe, sagte Fischer, der auch Geschäftsführer der kreiseigenen Oberhavel Verkehrsgesellschaft ist. Er bemängelte, dass in den Workshops zum Verkehrsentwicklungsplan der Stadt "die Betrachtung des ÖPNV aus Kostengründen außen vor" geblieben sei. Tempo 30 führe nach bisherigen Erfahrungen zu einer Verlagerung des Verkehrs. Das sei in Oranienburg wegen lediglich zwei Havelbrücken und zwei Bahnunterführungen aber nicht möglich. Da es außerdem seit der Inbetriebnahme der Umgehungsstraße keinen Durchgangsverkehr in Oranienburg gebe, sei mit keiner Verkehrsentlastung zu rechnen. Fischer kritisierte, dass keine Prüfung zur Testphase festgelegt worden sei. "Da ist lächerlich", sagte er. Sein Stellvertreter vom MVO, Frank Heidrich, vermisst ein Gesamtkonzept. "Werden Ampeln angepasst oder abgeschaltet?", fragte Heidrich. Dirk Müller vom IHK-Präsidium sagte: "Hier wurde eine Entscheidung getroffen, ohne bis ans Ende zu denken". Auf die Frage nach einem eigenen Lösungskonzept antwortete Müller: "Wir sind keine Stadtplaner." Dennoch kritisierte Philipp Gall, dass die Wirtschaft von der Politik, die über einen langen Zeitraum debattiert hatte, nicht gefragt worden sei. "Das ist ein Beschluss durch die Hintertür", sagte Gall.