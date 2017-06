Große Herausforderung an Körper und Geist

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) In diesem Jahr feiert der Verein Karate Dojo Beeskow seinen 25. Geburtstag. Neben dem im Januar absolvierten harten Yuishinkan-Wintertraining, den geplanten Prüfungen auf Kyu- und Dan-Ebenen, einem Sommerlehrgang in Beeskow und einer Jubiläumsveranstaltung Ende des Jahres stellte die Teilnahme von fünf Karateka des Karate Dojo Beeskow an dem 6. internationalen Karateseminar in Paris (80 Teilnehmer) einen weiteren Höhepunkt der Aktivitäten 2017 dar. Dort stand in bewährter Form der Sensei Masaji Taira (Hanshi/9. Dan) aus Okinawa (Japan) den Sportlern voran.