Familiengräber und vergessene Grabsteine

Der Friedhof in Ziltendorf hat zahlreiche spannende Geschichten zu erzählen. Nachdem der Platz an der Kirche nicht mehr ausreichte, wurde im 18. Jahrhundert der neue Friedhof hinter dem heutigen Bürgerhaus errichtet. Die erste nachweisliche Beerdigung fand an dieser Stelle 1789 statt. Bekannt sein dürfte vielen Dorfbewohnern noch das alte Tor, das am Friedhofseingang bereits 1929 stand und erst bei der Renovierung im Jahr 2000 ersetzt wurde. An dem alten Eingang standen drei Tafeln mit den Sprüchen "Was ihr seid waren wir", "Was wir sind werdet ihr" und "In Christus leben und sterben", wie Ursula Butt berichtet.

Die in dieser Woche abberufene Ziltendorfer Ortschronistin kennt außerdem längst vergessene Grabsteine, die hinter einem dichten Pflanzendickicht versteckt liegen. "In den Wintermonaten war ich mit dem Fotoapparat im Dorf unterwegs und bin zufällig auf die sechs Gräber gestoßen. Die ältesten stammen aus den Jahren 1900 und 1920. Sie scheinen dort hinter dem Gebüsch vergessen worden zu sein." Momentan sucht man die Grabsteine allerdings vergeblich, die dichten Sträucher gestatten keinen Blick auf ihr gut verwahrtes Geheimnis.

Noch nicht in Vergessenheit geraten sind hingegen die sogenannten Erbbegräbnisstätten. "Bei diesem erwerben sich Familien für eine bestimmte Zeit das Recht, alle Familienmitglieder dort zu beerdigen. Dies konnten sich früher nur die reicher gestellten Familien leisten - in unserer Region waren das vor allem die Bauern. Von diesen Stätten gab es einst um die zwanzig in Ziltendorf, einzeln eingezäunt wurden sie direkt an der Friedhofsmauer errichtet. Mittlerweile sind nur noch eine Handvoll erhalten", berichtet Ursula Butt.

Eine davon ist die Erbbegräbnisstätte der Familie Conrad. Als erster wurde hier 1946 Gustav Conrad begraben, berichtet dessen Schwiegerenkelin Melitta Conrad. "Gemeinsam mit Familie Schapke pflegen wir das Grab. Ich finde es wichtig, dass es erhalten bleibt, schließlich ist es ja auch ein historisches Denkmal", sagt die 76-Jährige, die vor gut 30 Jahren nach Ziltendorf kam.

Eine Erbbegräbnisstätte hat auch Familie Schenk. Margarete Schenk wurde 1912 in eine Ziltendorfer Gastwirtsfamilie hinein geboren, wie ihr Sohn Jochen Schenk berichtet. Ihr Großvater Ernst Krüger (1843-1919; Spitzname "Barsch Krüger") war Schiffer und Eigentümer eines Lastkahnes, den er damals verkaufte und um 1895 das Gasthaus am Bahnhof erbaute. Nach seinem Tod übernahm sein Sohn, der Vater von Margarete Schenk, Hugo Krüger (1879-1964) mit seiner Frau Luise Krüger die Gaststätte. So wuchs die Tochter Margarete mit ihrem Bruder Georg in einem gut funktionierenden Gaststättenbetrieb auf, lernte von klein auf dieses Gewerbe kennen und die Liebe zu diesem Beruf wurde geweckt.

Die Gaststätte war in den 1920er-Jahren Vereinslokal des Arbeiter-Turnvereins von Ziltendorf. Margarete Schenk verkörperte eine Gastwirtin, wie man sich eine wünscht: akkurat, charmant, freundlich, qualitätsbewusst, aber auch energisch. Sie ist zwischen manche Streithähne gegangen, hat ein Machtwort gesprochen und sie zur Ordnung gerufen. Am 9. Oktober 2012 konnte sie ihren 100. Geburtstag feiern, ehe sie im Jahr darauf verstarb.

Auf dem Ziltendorfer Friedhof befindet sich auch ein gut erhaltener Soldatenfriedhof. "Dieser wurde in den 1950er-Jahren auf Initiative der Kirche hin errichtet und vor 15 Jahren mit Gemeindemitteln saniert. Es gibt dort 153 Gräber, hinzu kommen viele unbekannte Gefallene", erzählt Ursula Butt. Viele der Soldaten stammten aus Mecklenburg und dem Süden Deutschlands und fanden in Ziltendorf ihre letzte Ruhe.