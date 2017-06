Hurra: Schlafen fällt aus!

artikel-ansicht/dg/0/

Manschnow/Lebus/Schönfließ (MOZ) Vor allem in vielen Schulen und Kitas der Region wurde am Donnerstag gefeiert. Denn es war Kindertag. In den kommenden Tagen folgen noch etliche Kinderpartys.

artikel-ansicht/dg/0/1/1578660/

Bereits zum achten Mal haben die Grundschüler von Küstriner Vorland ihr Sport- und Schulfest gefeiert. Das gesamte Schulhofareal wurde für den Stationsbetrieb genutzt. Neben der Turnhalle startete am Morgen das große Tauziehspektakel. Reservisten und Berufssoldaten gaben ihren Teams so manch wertvollen Hinweisen. Wie Jessica Wegener aus Potsdam. Die Beamtin des Landeskommandos Brandenburg war bereits zu dritten Mal in Manschnow dabei und hatte viel Spaß. "Es ist eine schöne Abwechslung", sagte sie.

Hans-Joachim Dahms, Reservist aus Potsdam war bereits zum vierten Mal mit von der Partie "Wir bekommen viele Fragen von den Kindern. Das ist auch gut so", sagte er. Schulleiterin Kerstin Wagner freute sich über die tolle Hilfe von Eltern wie Christine Arndt aus Küstrin-Kietz oder Birgit Pälicke aus Manschnow. Auch zahlreiche Firmen halfen mit Spenden. So sorgte der Förderverein der Schule mit der Firma Fontana für ein gesundes Frühstück und der Verein "Die Tuchebander" für rote Brause. Eltern und Lehrer sicherten auch die insgesamt zehn Stationen ab. Neben Tauziehen waren das Fliesenlauf, Sackhüpfen, Tempo-Blitzer mit den Seelower Revierpolizisten, Zeltaufbau, Zielspritzen mit der Feuerwehr, Verletztenbergung und Stiefelweitwurf. Mit dem Gorgaster Sportverein gab es zum Abschluss des Festes, an dem auch Schüler der polnischen Partnerschule aus Debno teilnahmen, noch ein zünftiges Fußballturnier. "Wir bedanken uns bei allen Helfern und Spenden ganz herzlich, so Kerstin Wagner.

Die Lebuser "Oderfrösche" haben den Kindertag auf dem Birkenhof am Rande der Oderstadt gefeiert - zumindest die älteren der Kita-Kinder. "Für die ganz Kleinen ist das zu anstrengend, den ganzen Tag über. Die feiern in der Einrichtung", sagt Kita-Leiterin Claudia Kimmritz und rührt Seifenwasser fürs Seifenblasen-Pusten an. Während die "Oderfrösche" faktisch Stammgäste au dem Pferdehof von Anja Krämer auf dem Oderhang sind, war der Besuch für die Mallnower "Zwergenland"-Bewohner eine Premiere. "Wir haben die Nachbarn aus der Mallnower Kita mit zum Kinderfest eingeladen", berichtet Claudia Kimmritz. Die Mallnower nahmen begeistert an. Und so reisten Kita-Leiterin Petra Ertel und ihre Kolleginnen am Donnerstag Vormittag mit fast 30 Kindern auf dem Birkenhof an. Die Hortkinder wurden später sogar aus der Burgschule zum Fest abgeholt.

Die insgesamt mehr als 80 Kita-Kinder stürmten zunächst die große Mickymaus-Hüpfburg, die Anja Krämer besorgt hatte. Sie ließen sich von ihren Betreuerinnen lustige Gesichter schminken, nutzten die Gelegenheit, auf einem Pony zu reiten und hatten Spaß bei lustigen Sportspielen.

Kinder-Jubel löste nach dem Mittagessen Claudia Kimmritz' Ankündigung aus, dass das "Schlafen heute ausfällt". Und während die Mallnower Kita-Kinder am Nachmittag von ihren Eltern abgeholt wurden, kamen für die "Oderfrösche" die Lebuser Feuerwehrleute mit dem Feuerwehrauto. Die Mallnower wollen sich übrigens als Gastgeber revanchieren. Die Kita lädt am 10. Juni, von 14 bis 17 Uhr, gemeinsam mit der Ortsfeuerwehr, dem Dorfentwicklungsverein Malnowe und der Arbeitsinitiative Letschin zu einem großen öffentlichen Kinderfest in den Mallnower Haustiergarten ein. Neben einem Spielmobil, Fahrten mit Feuerwehr und Rasentrecker, Filzen und Schminken gibt es eine Schafschur-Vorführung, kündigte Petra Ertel an.

Die Kinder aus der Wulkower Natur-Kita "Grashüpfer" hatten ihre Eltern und Geschwister zu einer Familien-Kindertagsparty auf den Sport- und Festplatz im benachbarten Schönfließ eingeladen. Nach der "Erwärmung" zum Theo-Lied im Familienkreis ließ der Schönfließer Taubenzüchter Manfred Kreisel Tauben für die Kinder in den blauen Sommerhimmel steigen. Die "Spielbunten" Michael Schmolke und Katja Schubert aus Frankfurt faszinierten die "Grashüpfer" mit Jonglage und luden sie zum Mitmachen ein. Bei der Schönfließer Ortsvorsteherin Hannelore Prescher konnten sich die Kinder im Zielspritzen mit der Feuerwehr-Spritze üben. Nach Sport und Spiel luden die Eltern an das Büfett, das sie selbst bestückt hatten.