Alte Sportstars und Menschen im Alltag

Wendisch Rietz (MOZ) Zuletzt zeigten sie Stadtansichten von Breslau, im Bürger- und Vereinshaus in Bad Saarow läuft noch eine Ausstellung von Tiermotiven, und in einer neuen Foto-Schau widmen sich Walter Johann und Renate Frese nun den Menschen. "Menschen im Bild" wird am Sonnabend, 15 Uhr, im Haus des Gastes in Wendisch Rietz eröffnet. Zur Vernissage gibt es auch ein musikalisches Rahmenprogramm. Der elfjährige Alexander Sichting aus Fürstenwalde zeigt sein Können mit der Violine.