B 96: Planer untersuchen West-Trasse

Typischer Freitagnachmittag: Auf der B 96-Ortsdurchfahrt kommt es häufig zu Staus und haben Fußgänger Probleme, die Straße gefahrlos zu überqueren. Fast wie in einer Großstadt. Alle sind sich einig - so kann es nicht bleiben.

Das freut auch die Bürgerinitiative (BI) "B 96 - raus!", die sich am vergangenen Dienstag zu einer Beratung getroffen hat. Ihr Sprecher Gerd Palm sagte, es gebe nun eine Übereinkunft in der BI, dass man bald auf ein Thesenpapier der West-Variantengegner reagieren werde, in Form eines Schreibens an die zuständige Landesministerin, Kathrin Schneider (SPD). Hilfreich sei in dem Zusammenhang, dass der Landesbetrieb den Arbeitskreis nicht als Bühne fundamentalpolitischer Auseinandersetzungen betrachtet, erklärte Palm. Wie auch immer: "Wir haben die Argumente der Westvarianten-Gegner zur Kenntnis genommen und sagen ganz klar, wir lehnen diese Haltung ab", betonte Palm, der noch auf ein aus Sicht der BI weiteres wichtiges Detail der Planung der B-96- Umfahrung einging: Die Anbindung sowohl der Landesstraße 15, die Lychen und die Uckermark mit der Umfahrung verbinden sollte, und die Anbindung der Landesstraße 214. "Da müssen wir unbedingt an das Landesministerium appellieren, dass dies bei der Planung unbedingt zu berücksichtigen ist", erklärte Palm.

Unterdessen hat die Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im Potsdamer Landtag geantwortet, die B-96-Ortsumfahrung Fürstenberg betreffend. Das teilte jetzt die verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion, Anita Tack, mit. Tenor der Antwort sei, dass im Stadium der Entwurfsplanung vorrangig die Westvariante untersucht werden soll. Denn "nach Kenntnis der Landesregierung wird von regionalen Akteuren unter der Bezeichnung ,Großer Kreisverkehr' eine Umorganisation der Verkehrsführung innerhalb der gesamten Stadt Fürstenberg über ein Einbahnstraßensystem diskutiert. Eine solche Variante ist nicht untersucht worden", erklärt die Landesregierung. Grundlage für die Planung des Landesbetriebes sei vielmehr die Westvariante - "in Auswertung des Raumordnungsverfahrens wurde die West-Variante 1 inklusive der notwendigen Verknüpfungen (...) linienbestimmt." Mit anderen Worten, diese Variante stellt die Prämisse für das Land dar - allerdings derzeit und nicht grundsätzlich.

Wann ein Baubeginn sein wird, steht ebenso in den Sternen: "Der Baubeginn ist erst nach Vorlage eines rechtsgültigen und vollziehbaren Planfeststellungsbeschlusses möglich, der insbesondere vom Verfahrensablauf (Einwendungen) und von möglichen Klagen nach Abschluss der Baurechtsverfahren abhängt. Belastbare Aussagen dazu seien aufgrund des frühen Bearbeitungsstandes nicht möglich, so die Regierung.

