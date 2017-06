Baustart für Flutung von Grube

artikel-ansicht/dg/0/

Cottbus (dpa) Bagger gab es im Tagebau Cottbus-Nord in den vergangenen Jahrzehnten viele. Sie halfen dabei, die Braunkohle aus der Grube zu holen. Der Bagger, der jetzt ganz oben am Rande der gewaltigen Kohlegrube steht, ist nun der erste Schritt für etwas ganz anderes. Ein Einlaufbauwerk entsteht. Wasser aus der Spree wird darüber ab dem Winterhalbjahr 2018/19 in den stillgelegten Tagebau laufen. Voraussichtlich fünf bis sieben Jahre lang soll geflutet werden. Und danach soll gebadet und geplanscht werden.