Nürburg (dpa) Die Räumung des Festivalgeländes von "Rock am Ring" wegen einer möglichen Terrorgefahr wird von Organisator Marek Lieberberg kritisch gesehen. "Zunächst einmal erkenne ich keinen Grund bisher, warum das Gelände geräumt wurde", sagte der Veranstalter am Freitagabend dem Fernsehsender n-tv. Es seien keine verdächtigen Gegenstände oder Geräte gefunden worden. "Ich glaube, dass wir hier für das büßen müssen, was im Fall Amri oder anderen zu wenig getan wurde." Durch Versäumnisse der Ermittlungsbehörden sei eine andere Gemütslage eingetreten, so dass womöglich "schneller gravierende Entscheidungen getroffen werden als vorher". Der Islamist Anis Amri hatte im Dezember 2016 bei einem Lastwagen-Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz zwölf Menschen getötet.