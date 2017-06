Ein hübsches Stückchen Brandenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (tms) "Zudem wird die Uferpromenade Beetzseeufer von der Homeyenbrücke bis zur Kleingartenanlage rekonstruiert, was zur Verschönerung des Stadtbildes beiträgt", kündigte Oberbürgermeisterin Dr. Dietlind Tiemann beim BRAWO-Baurück- und -Ausblick 2016/17 an. Was damit gemeint war, offenbart sich inzwischen schon recht großflächig - und kündigte sich bereits im Februar vor Ort an: Für die Freiflächengestaltung waren Schnittmaßnahmen, Rodungen und Fällungen notwendig. Die Kugelahorn-Reihe wurde verjüngt, der teils baumstarke Wildwuchs gerodet. Seit April geht's in die Tiefe. Wer neuerdings über die Homeyenbrücke fährt, erkennt die Aufwertung. Wege in hellem Promenadengrand setzen sich von geschwungenen Beeten ab, zu denen hübsch gepflasterte, mit großen Fugen versehene Wege führen. Die Fugen sind mit einem Gemisch aus Sand, Harz und Härter bündig geschlossen, so dass weder Unkraut noch Stolperfallen eine Chance haben. So schmuck, wie sich der südliche Teil der Promenade bereits darstellt, wird das Beetzseeufer im Laufe des Juni bis zum Bootsanleger vor den Kleingärten werden. Ein schönes StückchenUnd ein würdiger Schlusspunkt des Gartendenkmals Walther-Rathenau-Platz. Ein Eldorado für Spaziergänger, das vom Rathenower Torturm bis ans Ufer des Kleinen Beetzsees reicht.