Brandwache in der Heide beendet

artikel-ansicht/dg/0/

Lieberose (MOZ) Die Brandwache in der Lieberoser Heide ist beendet, ohne dass das Großfeuer, das am Montag ausgebrochen und am Dienstag gelöscht wurde, wieder aufgeflammt war. Die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg hatte als Flächeneigentümerin von der Feuerwehr die Auflage erhalten, nach Beendigung der Löscharbeiten mindestens 72 Stunden lang vor Ort nach dem rechten zu sehen, um zu vermeiden, dass das Feuer zum Beispiel durch unentdeckte Glutnester wieder entflammt. Dies ist bis Freitagnachmittag nicht geschehen. Mitarbeiter der Stiftung hatten sich die Brandwache im Schichtensystem mit Mitarbeitern der Oberförsterei Lieberose geteilt. Die Försterei ist durch einen Vertrag mit der Stiftung verbunden. Der Flächenbrand in der Lieberoser Heide hatte Montag und Dienstag mehrere hundert Feuerwehrleute in Atem gehalten.