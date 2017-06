Letztes Spiel für SVA-Trainer Mike Frank

artikel-ansicht/dg/0/

Altlüdersdorf (GZ) Nachdem er sein letztes Training bereits am Donnerstagabend hinter sich gebracht hat, heißt es für Mike Frank am Sonnabend nun Abschied nehmen: Für den Trainer des Fußball-Oberligisten SV Altlüdersdorf steht sein vorerst letztes Spiel in dieser Funktion an - zu Gast ist der Tabellenachte, der SV Victoria Seelow.

Frank blickt auf die letzten eineinhalb Jahre beim SVA durchweg positiv zurück: "Ich habe die Zeit als Coach in Altlüdersdorf sehr genossen. Ich bin sehr dankbar, dass der Verein mir die Möglichkeit gegeben hat, hier in meine Trainerlaufbahn einzusteigen." Dass er, je näher das Spiel rücke, zunehmend emotional werde, lasse sich deshalb nicht verhindern. "Ich hoffe, dass mir die Jungs den Abschied nicht zu schwer machen", so Frank.

Grundsätzlich habe er es immer als großes Privileg empfunden mit "seinen" Spielern gemeinsam auf dem Trainingsplatz zu stehen: "Es war etwas Besonderes." Trotzdem plane Frank nun erst einmal eine Pause vom Fußballalltag: "Ich freue mich auf die Zeit, die nun vor mir liegt."

Trotz aller Emotionalität soll am Sonnabend auch das Sportliche nicht zu kurz kommen. "Wir haben letzte Woche eine ganz schwache Leistung abgeliefert", sagt der SVA-Coach zur 1:3-Niederlage bei TeBe Berlin. "Ich habe versucht, die Jungs unter der Woche noch einmal bei ihrer Ehre zu packen. Denn so können wir uns nicht noch einmal präsentieren." Am liebsten wäre ihm selbstverständlich ein Sieg zum Abschluss: "Dann können wir alle mit einem guten Gefühl in unsere wohlverdiente Sommerpause gehen."