Was machen Karnevalisten im Sommer?

Rathenow (MOZ) Was machen eigentlich Karnevalisten im Sommer? Die tollen Tage mit Prunk- und Motto-Sitzungen nach der Schlüsselübernahme am 11.11. sind das Ergebnis einer Monate langen Vorbereitung. "Unsere Mädels treffen sich bereits schon wieder seit April zu den wöchentlichen Tanzproben in der Musikbrauerei' Das Programm selbst entsteht über das Jahr, vor allem ab Herbst", sagt Thomas Fischer, Vizepräsident des Rathenower Carneval Clubs (RCC). "Auch die ersten Gespräche für den karnevalistischen Festumzug am 18. November durch die Stadt verliefen schon positiv. Die Stadt erhebt keine Gebühr für die Straßenreinigung."

Denn die Saison 2017/1018 ist eine Jubiläumssaison für den RCC, die 50. "Wir haben ein Dutzend Vereine aus der Region aber auch aus Brandenburg an der Havel und dem benachbarten Sachsen-Anhalt eingeladen. Ein paar Vereine, wie die durch ihren Rosenmontagsumzug erprobten Freunde vom Friesacker Karnevalsclub haben schon fest zugesagt", so Thomas Fischer weiter. Der RCC-Vize teilt übrigens das Jubiläum seines Vereins. Am 11.11.2017 feiert er seinen 50. Geburtstag.

Für seine Jubiläumssaison hat sich der RCC einiges vorgenommen. Die Bütt zum aktuellen politischen Geschehen in der Stadt hält, nicht wie sonst üblich RCC-Präsident Mario Lienig als "Großer Kurfürst", sondern ein prominenter, und noch geheimer Gast-Redner. Nachdem sich das Männerballett, die "Kometen" zur letzten Saison ordentlich verjüngte, wurde für die 50. Saison eine neue junge Tanzgruppe gegründet: die "Milchstraße". Das sind dann neben den "Sternschnuppen" die jüngsten Mädels, die Drei-/Vierjährigen. Und die "Kometen" werden gemeinsam mit den "Sternchen" tanzen.

Die "Sternchen" Josefine Fischer und Jo-Anne Kadach traten in der vergangenen Saison erstmals als neue "Tanzmariechen" in ihren weiß/weinroten Kostümen auf. "Mit den Tanzmariechen wollen wir uns in diesem Jahr bei der Fernseh-Prunksitzung "Hier steppt der Adler' bewerben. Auch sie trainieren schon fleißig", erzählt der RCC-Vize. "Ein Prinzen- und Kinderprinzenpaar haben wir auch schon. Ideen gibt es also schon viele.

Zur Vorbereitung und Finanzierung hat der RCC eine Tradition nach über fünf Jahren wieder belebt, ein Sponsorentreffen, eine Einladung der Sponsoren zum Spargelessen, gab es Mitte Mai. Erstmals veranstaltete der Verein vor drei Wochen einen Kuchenbasar im Rathaus, den eine Mutti einer "Sternschnuppen"-Tänzerin anregte. Im Juli feiert der Verein, neben der traditionellen Weihnachtsfeier, erstmals ein Vereins-Sommerfest.

"Die Mitgliederzahl des RCC ist in der letzten Saison von 62 auf 73 gestiegen", so Thomas Fischer. "Mit dem Fest wollen wir das Vereinsleben befördern. Ohne die Hilfe der vielen Mitglieder ist der Elferrat aufgeschmissen." Der Vorstand mit Präsident Mario Lienig und Vize Fischer wurde übrigens zur Mitgliederversammlung Anfang Mai wieder gewählt. Die Mitglieder des Elferrats erhalten gerade neue Vereinsjacken, die der in Rhinow ansässige Kostümschneider Dirk Falkenberg fertigt.

Nach Schlüsselübernahme am 11.11. um 11.11 Uhr am Rathaus, feiert der RCC seine Jubiläums-saison mit vielen Gastvereinen mit einem karnevalistischen Festumzug durch die Stadt am 18. November und am Abend mit der 11. Fremdensitzung im "Schwedendamm". In die kurze "heiße" Phase der närrischen Saison startet der RCC am 27. Januar mit der Seniorensitzung, gefolgt von der 4. deftigen Herrensitzung am 28. Januar. Die drei tollen Tage sind am 8./9./10. Februar mit der 8. Weiberfastnacht und den zwei Prunksitzungen. Auch der Kinderfasching für die Kitas und Grundschulen findet wieder statt. Karten für die Veranstaltungen im Havelrestauant Schwedendamm kann man schon jetzt online (www.rcc-rathenow.de) oder telefonisch unter 03385/516546 und 03385/512796 und für den Seniorenfasching im Bürgerbüro der Stadt unter 03385/596198 bestellen. Die RCC-Tanz-Ensembles kann man auch unter tanz.rcc@gmail.com oder 0173/329 53 91 buchen. Beim RCC kann man sich auch melden, wenn man die 50. Saison unterstützen möchte.