Umzug im Spätherbst

Brandenburg (MZV) Katrin Lange, Innenstaatssekretärin des Landes, machte in der vorigen Woche ihren Antrittsbesuch bei der Polizeidirektion West in der Havelstadt. Dabei konnte sich die Brandenburgerin nochmal die Räumlichkeiten in dem alten Stahlwerkgebäude in der Magdeburger Landstraße ansehen. Bei einem Rundgang durch das Gebäude schaute sie sich die Arbeitsplätze der Mitarbeiter an. Der Neubau in der Magdeburger Straße soll erst im Spätherbst von den Beamten bezogen werden. "Wir hoffen, dass die Bauarbeiten pünktlich fertig werden", so Peter Meyritz, Leiter der Dienststelle. Dann kommen alle Polizeibereiche zusammen. Noch sind sie räumlich voneinander getrennt. Ein Umzug hat vor allem bessere Bedingungen für die Beamten zum Vorteil. Modernste Technik erwartet sie im Neubau und kurze Wege untereinander. Apropos Polizisten: Laut Lange wurde der Personalabbau gestoppt. Es sollen mehr Polizisten eingestellt werden. Derzeit absolvieren 350 Auszubildende eine Lehre bei der Polizei. Das hat mit einer sehr guten Nachwuchskampagne zu tun. Viele Bewerbungen erreichten die Verantwortlichen. Nach erfolgreichem Abschluss werden diese nach Bedarf verteilt. "Es wird eine gerechte Verteilung geben", äußert sich Meyritz. Derzeit sind 1433 Mitarbeiter bei der Polizeidirektion West beschäftigt.