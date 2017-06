Mit Tom-Tom und Tor 11

artikel-ansicht/dg/0/

Rhinow (MOZ) Wie so viele Orte im vergangenen Jahr, feierte auch Rhinow 2016 seine 800-jährige Ersterwähnung. Auch wenn es in diesem Jahr keinen solch bedeutenden Anlass gibt, so gibt es doch trotzdem eine Feier. Am 10. Juni wird um 14.00 Uhr das traditionelle Rhinower Bergfest eröffnet - es ist bereits das 30. seiner Art. Auf dem Schützenplatz hat sich der Heimatverein alle Mühe gegeben, ein tolles Fest zu organisieren.