Weniger Straftaten gegen Flüchtlinge

Potsdam (dpa) In den ersten drei Monaten dieses Jahres hat es in Brandenburg nur halb so viele Angriffe auf Flüchtlinge und ihre Unterkünfte gegeben wie im ersten Quartal 2016. Von Januar bis Ende März dieses Jahres wurden 39 politisch motivierte Straftaten wie Volksverhetzungen, Beleidigungen und gefährliche Körperverletzungen angezeigt, teilte das Innenministerium in Potsdam auf eine Anfrage der Linksfraktion im Landtag mit. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es noch 77 Delikte. Im gesamten Jahr 2016 vermeldete die Polizei 311 solcher Straftaten in Brandenburg.