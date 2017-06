Gabriel hofft auf Spitzengespräch zur Ukraine-Krise

artikel-ansicht/dg/0/

St. Petersburg (dpa) Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hofft auf Bewegung im festgefahrenen Ukraine-Konflikt. Nach einem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin stellte er am Samstagmorgen in St. Petersburg neue Vermittlungsgespräche auf höchster Ebene in Aussicht. "Wir haben schon die Hoffnung, dass es jetzt im Normandie-Format bis hin zur Ebene der Staats- und Regierungschefs auch weitergeht", sagte er.