Bad Belziger bei der Fanfaronade

Im vergangenen Jahr noch im Showteil, ohne Wertung dabei, wagen die Belziger diesmal den Vergleich. Bei der 27. Fanfaronade am 17. Juni in Großräschen stellen sie sich weiteren 12 Vereinen/Abteilungen, die in acht Kategorien an den Start gehen.

Im Showwettbewerb 2. Division treten die Belziger direkt gegen den Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V., den Fanfarenzug Greiz e.V., den Berliner Fanfarenzug e.V. und den MargaFanfaren Fanfarenzug des Birkchen e.V. an.

"Wir nehmen in diesem Jahr zum ersten Mal ganz offiziell an der Fanfaronade teil", berichtet Lars Holzapfel.

Um das Geübte vor Publikum vorzuführen, lädt der Jugendfanfarenzug am kommenden Sonnabend, 10. Juni, zu einer öffentlichen Generalprobe ein. Interessierte, Fans, Familien und Freunde sind herzlich um 17.00 Uhr in das Heinrich-Rau-Stadion geladen. "In den vergangenen Monaten, fast das gesamte letzte Jahr, wurde für diesen großen Auftritt geprobt", so Holzapfel. Präsentiert wird eine extra für die Fanfaronade entworfene Musikschau, die bis zu 13 Minuten andauern muss, mit verschiedenen Titeln und einer dazu passenden und selbst entworfenen Choreographie.

Die Fanfaronade ist gleichzeitig der Qualifikationswettbewerb für die Weltmeisterschaften der World Association of Marching Show Bands (WAMSB) 2018/2019.

Für diesen unermüdlichen Einsatz hat es der Jugendfanfarenzug verdient, dass möglichst viele Zuschauer am kommenden Sonnabend den Weg ins Heinrich-Rau-Stadion auf sich nehmen, um die aktiven und eifrigen Musiker mit schallendem Applaus positiv in den Wettstreit zu entlassen.