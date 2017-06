Senioren fühlen Kandidaten auf den Zahn

artikel-ansicht/dg/0/

Sechs Politiker konnte Moderator Andreas Domke auf dem Podium begrüßen: den bei der vergangenen Wahl direkt gewählten Uwe Feiler (CDU), Harald Petzold (Linke), der über die Landesliste einzog sowie die Herausforderer Benjamin Grimm (SPD), Volkmar Richter (FDP), Christian Schmidt (AfD) und, in Vertretung von Petra Budke, Clemens Rostock (Bündnis 90/Grüne).

Der Seniorenbeiratsvorsitzende Manfred Rißmann hatte der Veranstaltung das Motto "In Würde Altern" gegeben. Harald Petzold wollte von einer Sonderpolitik für Ältere allerdings nichts wissen. Sicher sei eine auskömmliche Rente ein wichtiges Thema. So setzte sich seine Partei für eine Mindestrente ein. Doch ihm gehe es um mehr. So seien die Themen Internet und Bildung zwar in der Diskussion oft bei der jüngeren Generation angesiedelt, allerdings zu Unrecht. "Auch ältere Menschen wollen sich fortbilden, Sprachen lernen und das Internet nutzen. Wohnraum muss nicht nur barrierefrei, sondern auch bezahlbar werden beziehungsweise bleiben", so Petzold.

"Beim sozialen Wohnungsbau hätten wir gar kein großes Problem, wenn die Rechnung" ein Euro kommt vom Bund, einen Euro gibt das Land, auch aufgehen würde", merkte Uwe Feiler an. So habe von Bundesseite Geld in Milliardenhöhe in den Vorjahren zur Verfügung gestanden. "Aber entweder, es wird nicht abgerufen, Brandenburg ist da eine rühmliche Ausnahme, oder es wird anders eingesetzt, etwa für die Sanierung von Altbauten", kritisierte er. Von einer Bürgerversicherung, in die auch Selbstständige und Beamte einzahlen, wie sie SPD, Grüne und Linke forderten, wollte er aber nichts wissen. "Wenn mehr einzahlen, bekommen auch mehr Leute etwas heraus", sagte er. Ähnlich skeptisch äußerte sich Christian Schmidt. Er plädierte dafür, versicherungsfremde Leitungen wie die Mütterrente auszulagern, um die Rentenkasse zu entlasten. Für Clemens Rostock dagegen ist die Bürgerversicherung ein Mittel, um dem Absinken des Rentenniveaus entgegenzuwirken. Noch viel Handlungsspielraum sah Benjamin Grimm beim barrierefreien Umbau von Wohnungen. "Im Jahr 2020 wird jeder vierte Brandenburger älter sein als 65, 2030 wird es jeder dritte sein", so Grimm. Doch momentan seien nur etwa zwei Prozent der Wohnungen in Deutschland barrierefrei ausgestattet. Für Volkmar Richter fällt unter Barrierefreiheit auch die Verschlankung von Behördenstrukturen, damit Bürger mit einem Anliegen, nicht mit mehreren Ämtern in Kontakt treten müssen.