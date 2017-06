Badespaß rund um die Uhr am Bernsteinsee

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) Das Drehkreuz für den Eingangsbereich kann Carsten Lecke, Geschäftsführer der Stadttochter REG, wieder abbestellen. Gedacht war es laut Frank Steinbock (SPD), Vorsitzender des Veltener Ordnungsausschusses, für jene Badegäste, die nach 20 Uhr den Bernsteinsee verlassen. Denn zu diesem Zeitpunkt, wenn im Frühsommer die Sonne noch hoch am Himmel steht, sollte der Strand bereits dichtgemacht werden. Die Kritik daran, vorrangig von Pro Velten vorgetragen, ließ in der Ausschusssitzung am Mittwoch nicht lange auf sich warten. Am Tag darauf sah sich Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) genötigt zu handeln. Nach kurzer Absprache mit den Verantwortlichen verkündete sie: "Wir lassen das Tor offen." Abenteuerlustige können in diesem Sommer also auch zu einem mitternächtlichen Bad an den neuerdings umzäunten See kommen.