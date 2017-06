Amerika baut die Mauer wieder auf

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1578704/

3,60 Meter hoch, 1,20 Meter breit und jeweils 2,8 Tonnen schwer, sind die beiden Segmente der Berliner Mauer, die am Freitag in Germendorf in einen Container verladen wurden. Noch am gleichen Tag brachte sie ein 40-Tonner zum Hamburger Hafen. Von dort geht es über den Teich nach Amerika. Ziel der Reise ist das International Spy Museum, das Spionagemuseum, in der US-Hauptstadt Washington D.C.. Das Museum wird zurzeit erweitert. 2018 soll ein Neubau eröffnen, in dessen Zentrum eine Ausstellung stehen wird, die sich kritisch mit der Arbeit von Nachrichtendiensten auseinandersetzt. Das geteilte Berlin der 1970er-Jahre bildet den zeitgeschichtlichen Hintergrund der Exposition.

Dafür wurden auch Teile der Berliner Mauer gebraucht. Dass sie nun ausgerechnet aus Oberhavel geholt werden, hatte Ex-Landrat Karl-Heinz Schröter (SPD) schon vor vier Jahren in die Wege geleitet. Brandenburgs heutiger Innenminister war damals beim Washington Marathon angetreten. Während seines Aufenthalts besuchte Schröter auch das Spionagemuseum, kam mit Museumsdirektor Peter Earnest ins Gespräch. Und der Hohen Neuendorfer Politiker konnte liefern, was Earnest brauchte.

"Die Firma Grunske war damals am Abriss der Mauer beteiligt", sagt der heutige Landrat Ludger Weskamp (SPD). Noch heute werden viele Teile auf dem Germendorfer Firmengelände gelagert. Der Kontakt nach Washington riss auch in Weskamps Amtszeit nicht ab. "Die Lieferung nach Amerika haben wir monatelang vorbereitet", sagt Weskamp. Die Mauerreste hat der Landkreis für einen symbolischen Euro von der Firma Grunske gekauft. Sie werden dem Museum geschenkt. "Es ist eine große Ehre für den Landkreis, dass die Mauerteile aus Oberhavel künftig im Herzen der amerikanischen Hauptstadt zu sehen sind. Sie stehen damit stellvertretend für einen wichtigen Teil der deutsch-deutschen Geschichte", so der Landrat.

Der Washingtoner Museumsdirektor Peter Earnest hat dem Landkreis inzwischen in einem Schreiben für die Unterstützung gedankt, "diese bedeutenden Zeugnisse der deutschen Teilung und ihrer friedlichen Überwindung ausstellen zu können".

Mauerreste aus Oberhavel erinnern auch in anderen Regionen der Welt an die deutsche Teilung: Sie wurden in vergangenen Jahren dem Variikki-Museumszentum im finnischen Tampere, dem polnischen Partnerkreis Biala Podlaska, dem amerikanischen Partnerkreis Hudsion County und der Stiftung "Memorial Foundation of 228" in Taiwan geschenkt.