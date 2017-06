First Lady Büdenbender fährt unerkannt S-Bahn

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Deutschlands First Lady Elke Büdenbender (55) wird nach eigenen Worten in der S-Bahn oder im Fitnessstudio kaum erkannt. Auf die Frage der "Süddeutschen Zeitung" vom Samstag, ob sie etwa beim Wandern oder Sportmachen nicht überall angesprochen und fotografiert werde, sagte die Frau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: "Ich fahre auch noch mit der S-Bahn. Da erkennt mich keiner, es sei denn, es sind ehemalige Kollegen. Das ist schon angenehm. Aber ehrlich gesagt, achte ich auch nicht so sehr darauf, ob Leute gucken." Die Verwaltungsrichterin ist für die Amtszeit ihres Mannes für fünf Jahre aus ihrem Beruf ausgestiegen.