Wiesbaden/Nürburg (dpa) Nach dem Terroralarm beim Musikfestival "Rock am Ring" in Rheinland-Pfalz äußern sich hessische Behörden bislang nicht zu der Verbindung in ihr Bundesland. Ein Sprecher des Innenministeriums in Wiesbaden verwies am Samstag auf die Polizei und Staatsanwaltschaft in Koblenz, die mit dem Fall betraut sind. Dort wollten die Ermittler keine Details nennen.