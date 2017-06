Die Zwölf symbolisiert Vollkommenheit

artikel-ansicht/dg/0/

Zeestow (MOZ) Vom Pfingstsonntag an ist in der Autobahnkirche Zeestow eine neue Rauminstallation von Helge Warme zu sehen: "Die Zwölf". Sie fügt den bekannten zwölf Berufenen von Volker Stelzmann Helge Warmes zwölf Propheten an.

Als Jesus am Gründonnerstag mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl feierte und ihnen sein Vermächtnis anvertraute, waren sie zu zwölft. Nachdem Judas, der Verräter, sich erhängt hatte, wählten die Jünger einen nach: Es war Matthias. Denn zwölf mussten es sein. Die zwölf ist eine vollkommene und heilige Zahl, "numerus perfectus et sacratus", sagten die alten Theologen. Die Zahl zwölf begegnet uns als Richtzahl in allen Religionen und allen Kulturen. Wer etwas Vollständiges ausdrücken will, wählt daher die zwölf.

So auch der havelländische Künstler Helge Warme mit seiner Exposition, die am Pfingstsonntag um 15 Uhr in der Autobahnkirche Zeestow eröffnet wird. Einführende Worte spricht Pfarrer Dr. Bernhard Schmidt, der Vorsitzende der Kollegialen Leitung des Kirchenkreises Falkensee. Es musiziert der Tubist Georg Schwark aus Berlin.

Der Vernissage geht um 14 Uhr eine Apostelandacht mit Propst Dr. Christian Stäblein voraus. Veranstalter sind der Kirchenkreis Falkensee und der Förderverein der Autobahnkirche

Die neue Ausstellung ist ein Teil der Reihe "95 Hammerschläge, 95 Thesen, 95 Veranstaltungen in Kirchen des Havellands, die bis zum Reformationsfest am 31. Oktober dauert. Die Idee, die zwölf Stelen zu schaffen, entstand deshalb auch im Zusammenhang mit seiner Mitwirkung an den Vorbereitungen dieser Reihe, erzählt Helge Warme.

Der aus Wittenberge stammende Künstler hat an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee ein Studium der Malerei und der Glaskunst absolviert. Warme lebt und arbeitet seit vielen Jahren in Brieselang. Er ist über Berlin und Brandenburg hinaus vor allem auch durch Hinwendung zu religiösen Themen, wie Leben und Tod oder die "Himmelsleiter", bekannt geworden. Teile seiner neuen Rauminstallation wurden bereits an anderen Standorten präsentiert, so in der Nikolaikirche Görlitz und der romanischen Stiftskirche Beuster in der Altmark, berichtet Helge Warme. Seine aktuelle Ausstellung "Die Zwölf" in der Autobahnkirche Zeestow ist täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die Präsentation des Werks dauert bis 19. November.