Potsdam (dpa) An Plänen für einen Fahrpreis mit kilometergenauer Abrechnung im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) wird Kritik laut. Der Sprecher des Berliner Fahrgastverbandes IGEB, Jens Wieseke, nannte diese Idee in der "Berliner Zeitung" (Samstag) "hochgefährlich". Pendlern drohten in einem solchen Tarifsystem bei langen Strecken Mehrkosten.