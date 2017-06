Urne mit Heiligen-Gehirn in Italien gestohlen

artikel-ansicht/dg/0/

Rom (dpa) Die Urne mit den Überresten des Gehirns eines Heiligen ist aus einer Kirche in Italien verschwunden. Die Reliquie des katholischen Priesters und Ordensgründers Johannes Bosco ("Don Bosco") sei aus der Basilika in seinem Heimatort Castelnuovo Don Bosco bei Turin gestohlen worden, berichteten am Samstag italienische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf den Salesianer-Orden. Die Urne sei am Freitag hinter dem Hauptaltar entwendet worden.