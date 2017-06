300 Jahre Kreuzbruch werden gefeiert

artikel-ansicht/dg/0/

Was geplant ist, stellten die Mitglieder des Beirates am Donnerstag im Verlauf ihrer Beratungen zur Diskussion. "Die Band ist gebucht, der Getränkewagen bestellt und das Feuerwerk ausgesucht. Damit steht sozusagen der Rahmen", teilte Franz Huwe seinen Mitstreitern und den zur Sitzung erschienenen Gästen den aktuellen Stand der Vorbereitungen mit. Weitere Details sollen in der kommenden Woche gemeinsam mit den Mitgliedern des Heimatvereins abgesprochen werden. Denn gedacht haben die Organisatoren auch an einen Treckerkorso durch den Ort. Einige Landwirte haben ihre Teilnahme bereits zugesagt. Die Feuerwehr würde den Tross anführen und sichern, so Huwe weiter. Jedoch lohne der Aufwand nur, wenn sich wenigsten zehn Teilnehmer angemeldet haben.

Unklar ist auch, ob es am Nachmittag eine Kaffeetafel geben wird. Eigentlich nicht, da das Fest offiziell eigentlich erst um 19 Uhr beginnt. Doch soll auch darüber erst noch in Absprache mit dem Heimatverein entschieden werden. Die Kaffeetafel könnte als Ergänzung für das Kinderprogramm genutzt werden. Während die Kleinen auf der Hüpfburg toben oder sich schminken lassen, könnten die Eltern miteinander ins Gespräch kommen, wurde der Vorschlag begründet.

Mit der Forst soll noch Kontakt dahingehend aufgenommen werden, ob sich deren Verwaltung oder Vertreter der beiden Förstereien entweder am Nachmittag am Kinderprogramm oder am am Abend mit einem Informationsstand beteiligen.

Fest allerdings steht, dass es passend zum Fest auch ein Buch über Kreuzbruch und seine Geschichte geben wird. Daran arbeitet gerade der Liebenwalder Bürgermeister und passionierte Hobbyhistoriker Jörn Lehmann, wie er berichtete. "Ich bin gerade dabei, die Protokolle der Gemeindevertretersitzungen aus den 1950er-, 1960er- und 1970er-Jahren auszuwerten", ließ er sich jedoch keine Details entlocken. Er verriet lediglich, dass das Buch um die hundert Seiten umfassen werde und darin zahlreiche historische und aktuelle Fotos enthalten sein würden. Gedruckt wird es in einer Auflage von 200 Stück. Als möglicher Preis wurde ein Betrag "um die 15 Euro" benannt.

Lehmann geht fest davon aus, dass das Buch zur Geburtstagsfeier vorliegt und dort dann auch verkauft werden kann.