Verhandlungen über Zukunft des Käthe-Kollwitz-Museums

Berlin (dpa) Die Zukunft des Käthe-Kollwitz-Museums in Berlin-Charlottenburg ist einem Zeitungsbericht zufolge bedroht. Der Eigentümer des Hauses, in dem sich seit 1987 das private Museum befindet, plane dort ein "Multimedia-Exil-Museum", berichtet die "Berliner Zeitung" (Samstag). Das Kollwitz-Museum solle nach den Vorstellungen des Eigentümers nach Neukölln umziehen, es gehöre in einen "Arbeiterbezirk".