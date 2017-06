artikel-ansicht/dg/0/

Curitiba (dpa) Im Zuge der Korruptionsermittlungen in Brasilien hat die Generalstaatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe für den früheren Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva gefordert. Der ehemalige Staatschef und sechs weitere Verdächtige sollten wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche verurteilt werden, zitierte die amtliche Nachrichtenagentur Agência Brasil am Samstag aus einem Empfehlungsschreiben der Ermittler an den zuständigen Richter.