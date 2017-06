Ohne Superstar Ronaldo: Portugal feiert Sieg gegen Zypern

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1578757/

Die Tore bei dem 4:0 (2:0)-Erfolg in Estoril erzielten João Moutinho (3./42. Minute), Pizzi (63.) und André Silva (70.). Neben Ronaldo und Pepe, die mit Real Madrid im Champions-League-Finale gegen Juventus Turin stehen, fehlte auch Bayern Münchens Renato Sanches im Kader der Seleção. Raphael Guerreiro von Borussia Dortmund stand im Aufgebot, kam aber gegen Zypern nicht zum Einsatz.

Am Confederations Cup, der von Mitte Juni bis Anfang Juli in Russland läuft, nehmen die Portugiesen als Europameister erstmals teil. In der Vorrunde trifft die Mannschaft von Trainer Fernando Santos in der Gruppe A auf Gastgeber Russland, Mexiko und Neuseeland. Weltmeister Deutschland spielt in der Gruppe B gegen Kamerun, Australien und Chile.