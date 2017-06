Regierungskritischer Chefredakteur in der Türkei festgenommen

artikel-ansicht/dg/0/

Istanbul (dpa) In der Türkei sind die Behörden gegen einen weiteren regierungskritischen Journalisten vorgegangen. Die Zeitung «Aydinlik» berichtete, ihr Chefredakteur Ilker Yücel sei festgenommen worden. Das Blatt hatte 2014 einen Artikel über den Energieminister und Schwiegersohn von Staatspräsident Erdogan gebracht, der ihn mit Verbrechen in Verbindung gebracht hat. Ein Gericht hatte geurteilt, die Zeitung müsse einen Widerruf drucken oder eine Geldstrafe zahlen. Die Zeitung lehnte das ab. Dutzende Journalisten sitzen in der Türkei im Gefängnis.